ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Банкам в России не стоит приучать граждан к тому, что их услуги можно получить через мессенджеры, поскольку этим будут пользоваться мошенники, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин, выступая в рамках Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". Альфа-банк первым запустил рассылку уведомлений в "VK Мессенджере"

"Разная статистика: то ли 65%, то ли 85% всех вызовов мошеннических идет уже через WhatsApp… До конца эту историю мы эту никогда не поборем, потому что сегодня они звонят с российских номеров через WhatsApp, когда они перестанут иметь такую возможность, они начнут с иностранных номеров звонить через WhatsApp", — заявил Бенгин.

Он пояснил, что мошенники маскируются под Центробанк, МВД и так далее, и граждане не обращают внимание на то, что это звонок через WhatsApp. Для противодействия такому мошенничеству, по его словам, необходима большая работа операторов "по вычищению российской нумерации" в таких звонках и повышение финансовой грамотности россиян.

"Есть еще третья история, чего делать точно не надо. Не надо предоставлять услуги через мессенджеры. Призыв к банкам… Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги давать, предлагать и так далее, потому что мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить и так далее", — отметил Бенгин. Россиян предупредили о новой уловке мошенников, связанной с ChatGPT

В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.

Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В декабре президент РФ подписал закон, ограничивающий с 1 марта использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.