ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Количество хакерских атак на российские банки в начале 2023 года немного снизилось по сравнению с зафиксированным весной прошлого года пиком, при этом в случае роста геополитической напряженности можно ожидать активизации злоумышленников, сообщил РИА Новости директор по продуктам компании-разработчика решений для защиты от кибератак Servicepipe Данила Чежин. Названы ресурсы, которые чаще всего атакуют хакеры

"В 2023 году наблюдалось некоторое снижение общего количества атак — процентов на пять в сравнении с периодом пиковой активности в марте-апреле 2022 года. При этом длительность атак по-прежнему остается высокой — все те же группы хактивистов по-прежнему действуют и активны", — сообщил он в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах".

Эксперт отметил, что компания наблюдает прямую линейную зависимость между ростом геополитической напряженности и количеством и интенсивностью DDoS-атак против российских компаний.

"Поэтому можем прогнозировать в 2023 году рост атак на российский бизнес и госорганы в случае ухудшения геополитической обстановки", — заключил Чежин.