ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ предложил банкам блокировать переводы в пользу мошенников

"Количество атак растет, то есть вызовы растут. Эта тенденция будет продолжаться, будет количество атак расти. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает", — сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.

По словам Набиуллиной, злоумышленники пока в основном атакуют клиентов крупных банков, но скоро это коснется и небольших участников рынка. "Сейчас многие атаки идут на крупных участников рынка. Небольшие пока посматривают, но дойдет до всех. И все должны в этом участвовать (в противодействии атакам — ред.), все должны быть к этому готовы", — подчеркнула она.

Глава регулятора поддержала решение крупнейших банков взаимодействовать в противодействии кибермошенничеству.

"Я рада, что сегодня коллеги, и Станислав (Станислав Кузнецов, зампред Сбербанка — ред.), и Вадим (Вадим Кулик, зампред ВТБ — ред.), поддержали идею обмена информацией, что крупные участники рынка готовы в это инвестировать. Это можно только приветствовать. Не все могут создать на своей базе данных модели с искусственным интеллектом", — сказала Набиуллина.