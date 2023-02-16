Набиуллина: ЦБ ожидает дальнейшего роста числа мошеннических атак на банковских клиентов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Количество атак растет, то есть вызовы растут. Эта тенденция будет продолжаться, будет количество атак расти. Объем ущерба растет, но не такими темпами, как количество атак. Успешность атак падает", — сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.
По словам Набиуллиной, злоумышленники пока в основном атакуют клиентов крупных банков, но скоро это коснется и небольших участников рынка. "Сейчас многие атаки идут на крупных участников рынка. Небольшие пока посматривают, но дойдет до всех. И все должны в этом участвовать (в противодействии атакам — ред.), все должны быть к этому готовы", — подчеркнула она.
Глава регулятора поддержала решение крупнейших банков взаимодействовать в противодействии кибермошенничеству.
"Я рада, что сегодня коллеги, и Станислав (Станислав Кузнецов, зампред Сбербанка — ред.), и Вадим (Вадим Кулик, зампред ВТБ — ред.), поддержали идею обмена информацией, что крупные участники рынка готовы в это инвестировать. Это можно только приветствовать. Не все могут создать на своей базе данных модели с искусственным интеллектом", — сказала Набиуллина.
https://1prime.ru/banks/20230216/839821875.html