Набиуллина предложила продумать принудительную блокировку переводов в пользу мошенников
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам.
"Когда человека увещевают, знаю такие случаи — мне руководители банков постоянно рассказывают, — что даже просят не переводить деньги, но человек настаивает. Что в этой ситуации делать? Я считаю, что мы должны с вами думать об этих решениях", — сказала она в ходе уральского форума по кибербезопасности.
"Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать", — заявила Набиуллина.
По ее словам, перелома в борьбе с мошенниками в сфере финансов в России пока не произошло, но его нужно добиться и возможности для этого есть.
"Технология социальной инженерии продолжает доминировать. Хотя удельный вес снизился. Мы раньше говорили о двух третях, сейчас около 50 (процентов — ред.), но это нас не должно успокаивать. Поборемся с социальной инженерией, появятся другие технологии, технологии здесь изобретательны. На мой взгляд, перелома не произошло, конечно, но решающий момент — я здесь не согласна, что это иллюзия, что будет когда-то переломный момент, мы должны его добиться", — сказала Набиуллина.
Глава ЦБ считает, что переломить ситуацию в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере можно. "Это постоянная, наверное, борьба, но она не должна быть постоянно ускользающей целью, мы можем это сделать", — отметила она.
https://1prime.ru/banks/20230216/839822111.html