МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила продумать систему принудительной блокировки банками переводов клиентов, если заведомо известно, что деньги отправляются мошенникам. ЦБ спрогнозировал рост числа мошеннических атак на клиентов банков

"Когда человека увещевают, знаю такие случаи — мне руководители банков постоянно рассказывают, — что даже просят не переводить деньги, но человек настаивает. Что в этой ситуации делать? Я считаю, что мы должны с вами думать об этих решениях", — сказала она в ходе уральского форума по кибербезопасности.

"Если мы знаем, что это сайт мошенников, он есть в базе данных, надо блокировать поступление на него средств, а не давать человеку два дня думать. Эту систему надо продумать", — заявила Набиуллина.

По ее словам, перелома в борьбе с мошенниками в сфере финансов в России пока не произошло, но его нужно добиться и возможности для этого есть. Сбербанк предложил создать единую базу данных о мошенниках

"Технология социальной инженерии продолжает доминировать. Хотя удельный вес снизился. Мы раньше говорили о двух третях, сейчас около 50 (процентов — ред.), но это нас не должно успокаивать. Поборемся с социальной инженерией, появятся другие технологии, технологии здесь изобретательны. На мой взгляд, перелома не произошло, конечно, но решающий момент — я здесь не согласна, что это иллюзия, что будет когда-то переломный момент, мы должны его добиться", — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ считает, что переломить ситуацию в борьбе с мошенничеством в финансовой сфере можно. "Это постоянная, наверное, борьба, но она не должна быть постоянно ускользающей целью, мы можем это сделать", — отметила она.