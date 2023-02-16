ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Единый автоматизированный подход для обмена данными о мошенниках между банками предложил создать в России зампред Сбербанка Станислав Кузнецов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это предложение, выразив готовность ЦБ участвовать в таком обмене. В Сбербанке рассказали, откуда идет большинство мошеннических звонков

"Общие цифры телефонного мошенничества не имеют тренда на сокращение, мошеннические звонки просто перетекают от одной кредитной организации к другой кредитной организации и могут возвращаться…. На повестке дня сейчас остро стоит вопрос, как нам объединить свои усилия, чтобы не допустить этих перетеканий", — сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Он отметил, что Сбербанк готов делиться информацией о мошенниках с другими банками. "У нас есть с коллегами из других банков несколько предложений, как это сделать, как объединить наши усилия. Мы готовы инвестировать туда ресурсы и силы, чтобы создать единый автоматизированный подход для того, чтобы его использовали все банки. Лучше это делать на безвозмездной основе, лучше, если эту работу возглавит Центральный банк. Но сегодня это назрело", — заключил Кузнецов.

Набиуллина поддержала предложение об обмене банками информации о мошенниках. "И что крупные участники рынка готовы в это инвестировать — это можно только приветствовать. Потому что не все могут создать на своей базе данных модели с искусственными интеллектом. Если вы готовы делиться данными, отработкой моделей, то это просто прекрасно", — сказала она.

"Мы как регулятор можем ФинЦЕРТ (автоматизированная система обработки инцидентов — ред.) посмотреть, как будет участвовать в этом обмене, мы готовы", — добавила глава ЦБ.