Набиуллина рассказала, когда банки смогут снизить ущерб от кибермошенников
Набиуллина: крупнейшие банки в 2023 году смогут снизить ущерб клиентам от кибермошенников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие банки РФ смогут добиться снижения ущерба клиентам от кибермошенничества в 2023 году, остальные — на горизонте трех лет, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Думаю, что в 2023 году перелом возможен в крупнейших наших финансовых институтах, они в состоянии это сделать. А для всей финансовой системы у нас, я думаю, что не позже, чем в рамках трех лет", — сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.
"Когда я говорю "перелом" — это значит, что в абсолютных выражениях ущерб населению должен начать падать", — пояснила глава регулятора.
https://1prime.ru/banks/20230216/839822754.html
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