ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Крупнейшие банки РФ смогут добиться снижения ущерба клиентам от кибермошенничества в 2023 году, остальные — на горизонте трех лет, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина. ЦБ предложил банкам блокировать переводы в пользу мошенников

"Думаю, что в 2023 году перелом возможен в крупнейших наших финансовых институтах, они в состоянии это сделать. А для всей финансовой системы у нас, я думаю, что не позже, чем в рамках трех лет", — сказала она в ходе Уральского форума по кибербезопасности.

"Когда я говорю "перелом" — это значит, что в абсолютных выражениях ущерб населению должен начать падать", — пояснила глава регулятора.