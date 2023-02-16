ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 фев — ПРАЙМ. Сбербанк в прошлом году успешно отразил 490 крупных хакерских DDoS-атак и тысячи мелких, а также спас 173 миллиарда рублей средств клиентов от мошенников, заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов. В Сбербанке рассказали, откуда идет большинство мошеннических звонков

"Мы в прошлом году выдержали маленьких DDoS-атак тысячи, больших, которые могут завалить обычную организацию, — 490", — сказал он, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Кроме того, как отметил зампред правления Сбербанка, банк столкнулся и с тысячами вирусных атак, которые были все выявлены и обезврежены. Он добавил, что не было ни простоев, ни потерь в результате хакерских атак.

"Сбербанк ровно за год спас 173 миллиарда рублей денежных средств своих клиентов. Это означает, что атаки были, но нам удалось эти атаки все отбить и спасти денежные средства наших клиентов", — добавил Кузнецов.