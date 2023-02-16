МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют мессенджер как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Назван способ обозначения враждебных к России Telegram-каналов

"Что касается предоставления услуг через Telegram-каналы банками — наши специалисты анализировали, каких-то дополнительных технологических рисков от использования Telegram-каналов нет, именно технологических рисков", — сказала глава регулятора в кулуарах Уральского форума по кибербезопасности.

"Но мы видим, что Telegram-каналы часто используются как средство коммуникации мошенниками. Поэтому эти риски возможно снизить при внедрении на уровне банков продвинутых антифродовых механизмов, которые должны учитывать в том числе факт того, что мессенджеры могут использоваться широко мошенниками", — добавила она.