МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ипотечное кредитование на Украине по итогам прошлого года сократилось в 5,3 раза по сравнению с 2021 годом по количеству договоров и также кратно — в денежном измерении, а сейчас ипотека на новое жилье почти замерла, следует из сообщения Национального банка страны (центробанка). СМИ: украинцев хотят лишить пенсий

"Банки Украины в 2022 году выдали 2009 ипотечных кредитов на общую сумму 1,96 миллиардов гривен (почти 53,4 миллиона долларов). По сравнению с 2021 годом новое ипотечное кредитование сократилось в 5,3 раза по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении", — говорится в сообщении на сайте банка.

По данным регулятора, большая часть ипотечных кредитов – две трети по количеству договоров – были предоставлены в январе-феврале. В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными.

Уточняется, что сейчас банки кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла 99% от всех новых ипотечных кредитов в июне–декабре 2022 года. В региональном разрезе больше всего кредитов за этот период выдано в Киеве и Киевской области – 43% от общего числа.