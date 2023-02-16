ЦБ предложил отменить обязательную легализацию документов о статусе иностранных банков
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России предлагает снизить барьеры для установления отношений с иностранными банками, разрешив кредитным организациям принимать документы об их статусе без легализации, следует из проекта документа регулятора, опубликованного на его сайте.
"Учитывая публичность информации об иностранных банках, в целях снижения существующего барьера для установления отношений с такими банками, заключающегося в необходимости осуществления ими трудозатратной процедуры легализации представляемых кредитным организациям и некредитным финансовым организациям (далее соответственно – КО и НФО) документов, выданных компетентными органами иностранных государств и подтверждающих статус указанных лиц, проектом предлагается установить, что КО и НФО принимают указанные документы от иностранных банков без их легализации", — сказано в пояснительной записке.
Одновременно для снижения аналогичного барьера для установления отношений с другими юридическими лицами – нерезидентами ЦБ предлагает установить, что банки и некредитные финансовые организации вправе потребовать легализации документов о их статусе только в случае, если есть сомнения в достоверности или точности представленных документов или сведений, либо подозрения в отмывании и легализации доходов, полученных преступных путем.
В иных случаях легализация также не требуется, указывает ЦБ.
Предложения и замечания по проекту принимаются по 2 марта.
https://1prime.ru/banks/20230216/839832184.html