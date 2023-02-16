МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России предлагает снизить барьеры для установления отношений с иностранными банками, разрешив кредитным организациям принимать документы об их статусе без легализации, следует из проекта документа регулятора, опубликованного на его сайте. ЦБ назвал объем продажи валюты системно значимыми банками

"Учитывая публичность информации об иностранных банках, в целях снижения существующего барьера для установления отношений с такими банками, заключающегося в необходимости осуществления ими трудозатратной процедуры легализации представляемых кредитным организациям и некредитным финансовым организациям (далее соответственно – КО и НФО) документов, выданных компетентными органами иностранных государств и подтверждающих статус указанных лиц, проектом предлагается установить, что КО и НФО принимают указанные документы от иностранных банков без их легализации", — сказано в пояснительной записке.

Одновременно для снижения аналогичного барьера для установления отношений с другими юридическими лицами – нерезидентами ЦБ предлагает установить, что банки и некредитные финансовые организации вправе потребовать легализации документов о их статусе только в случае, если есть сомнения в достоверности или точности представленных документов или сведений, либо подозрения в отмывании и легализации доходов, полученных преступных путем.

В иных случаях легализация также не требуется, указывает ЦБ.

Предложения и замечания по проекту принимаются по 2 марта.