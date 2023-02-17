МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Российским гражданам стали доступны денежные переводы через систему быстрых платежей в государства ближнего зарубежья, пишут "Известия". ВТБ запустил переводы в юанях по России

Как сообщили изданию в службе поддержки "Тинькофф", клиенты уже могут переводить деньги через СБП в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, и этот перечень постоянно расширяется.

В "Тинькофф пояснили, что операции проходят в рублях с конвертацией на стороне партнера, а банк при этом выполняет роль провайдера между СБП и зарубежными кредитными организациями.

В ВТБ планируют запустить переводы за границу через СБП в первом полугодии нынешнего года. Также готовятся к запуску этой услуги в 2023 году банк "Открытие" и Новикомбанк.

При этом основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отмети, что число банков-партнеров будет увеличиваться, однако резкого роста ждать не стоит, ведь многие зарубежные кредитные организации опасаются введения вторичных санкций. Хотя интерес к подключению этой системы, по данным эксперта, проявляют все страны ЕАЭС.