ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Россияне из всех финансовых услуг чаще всего пользуются платежами и переводами: каждую секунду в стране совершается почти 2,5 тысячи таких операций, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Банк России продлит ограничения на снятие иностранной валюты

"Платежная отрасль как наиболее динамично развивающаяся привлекает в себя все самые современные технологии. Почему? Наверное, потому что из всего спектра финансовых услуг потребители чаще всего используют платежи. По нашей информации, каждую секунду в нашей стране совершается почти 2,5 тысячи платежей и переводов", — сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

ЦБ ранее сообщал, что на начало 2021 года россияне каждую секунду осуществляли более 1,5 тысяч платежных операций, используя различные инструменты для совершения платежей и переводов денежных средств. Таким образом, показатель вырос примерно в 1,7 раза.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в России по итогам 2022 года достигла "чуть больше" 78%, а по итогам 2023 года ожидается ее рост до примерно 80%.