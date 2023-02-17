Стало известно, сколько переводов совершается в России каждую секунду
Центробанк: россияне каждую секунду совершают почти 2,5 тысячи платежей и переводов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 фев — ПРАЙМ. Россияне из всех финансовых услуг чаще всего пользуются платежами и переводами: каждую секунду в стране совершается почти 2,5 тысячи таких операций, заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
"Платежная отрасль как наиболее динамично развивающаяся привлекает в себя все самые современные технологии. Почему? Наверное, потому что из всего спектра финансовых услуг потребители чаще всего используют платежи. По нашей информации, каждую секунду в нашей стране совершается почти 2,5 тысячи платежей и переводов", — сказала она, выступая на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
ЦБ ранее сообщал, что на начало 2021 года россияне каждую секунду осуществляли более 1,5 тысяч платежных операций, используя различные инструменты для совершения платежей и переводов денежных средств. Таким образом, показатель вырос примерно в 1,7 раза.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в четверг сообщила, что доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в России по итогам 2022 года достигла "чуть больше" 78%, а по итогам 2023 года ожидается ее рост до примерно 80%.
https://1prime.ru/banks/20230217/839836188.html
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