МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу в пятницу заявил, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение процентных ставок, чтобы обеспечить возвращение инфляции в целевой диапазон. Банк Канады допустил отклонение от общепринятой траектории ставок

Глава центрального банка сообщил, что масштабы повышения ставок будут зависеть от развития ситуации в мировой экономике, динамики потребительских расходов, а также перспектив инфляции и рынка труда.

По итогам очередного заседания на прошлой неделе РБА повысил ключевую ставку на четверть процентного пункта, до десятилетнего максимума 3,35%. С мая прошлого года ставка была повышена на 325 базисных пунктов.

Лоу отметил, что предложение на рынке труда Австралии остается крайне ограниченным, хотя январские данные уже второй месяц подряд указывали на сокращение числа рабочих мест, тогда как безработица подскочила до восьмимесячного максимума.

По словам управляющего РБА, эти данные не повлияли на мнение центрального банка, согласно которому рынок труда по-прежнему крайне силен, однако это может измениться в случае еще одного слабого отчета по занятости.