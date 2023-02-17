МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Банк России планирует продлить до конца этого года возможность использования банками собственных внутренних моделей для расчета ПДН заемщика без их одобрения регулятором при выдаче кредитов до 50 тысяч рублей и автокредитов, следует из проекта новой редакции нормативного акта по макропруденциальным надбавкам и расчету показателя долговой нагрузки. ЦБ изучит пересмотр лимитов для бесплатных переводов в СБП

"В целях снижения регуляторной нагрузки на кредитные организации проектом… продлевается до конца 2023 года возможность использования кредитными организациями методик (внутренних моделей), применяемых ими для оценки платежеспособности заемщика при принятии решения о предоставлении кредитов (займов) до 50 тысяч рублей, а также кредитов (займов) на приобретение автомототранспортных средств под залог приобретаемого средства", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Российские банки и МФО в настоящее время при выдаче ссуды от 10 тысяч рублей рассчитывают показатель долговой нагрузки (ПДН). Показатель рассчитывается кредитором как отношение среднемесячных платежей заемщика по всем ссудам, в том числе по вновь выдаваемому, к его среднемесячному доходу. Банки и МФО для определения величины среднемесячного дохода заемщика должны использовать подтверждающие документы из перечня ЦБ, в том числе справку 2-НДФЛ из системы ФНС, справку о размере пенсии из ПФР или справку о заработной плате с места работы.

Сейчас кредитные организации, выдавая кредит до 50 тысяч рублей или автокредит, в праве до 30 июня 2023 включать в расчет ПДН заемщика величину его дохода, указанную им при заключении договора, и скорректированную кредитной организацией с использованием методик (внутренних моделей), применяемых для оценки платежеспособности заемщика при принятии решения о предоставлении кредита.