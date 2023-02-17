МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минэкономики Максим Решетников вошли в число 11 кандидатов в наблюдательный совет ВТБ как представители Российской Федерации, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации. ВТБ рассмотрит запуск онлайн-банка в "Одноклассниках" и "ВКонтакте"

"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской федерации и независимых директоров в наблюдательный совет и ревизионную комиссию банка ВТБ", — говорится в документе.

Также среди представителей РФ выдвинуты кандидатами глава банка Андрей Костин, замминистра финансов Алексей Моисеев и первый заместитель руководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко.

В число независимых кандидатов вошли председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, глава "Ростелекома" Михаил Осеевский, ректор Финансового университета Станислав Прокофьев и заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов Игорь Репин.