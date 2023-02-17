МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрашивало у Raiffeisen Bank International (RBI) информацию о его бизнесе, связанном с Россией, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на банковский холдинг. Raiffeisen Bank сообщил, что рассматривает вариант ухода из России

"Австрийский Raiffeisen Bank International заявил в пятницу, что получил запрос на информацию от санкционного ведомства США (OFAC — ред.) о его бизнесе, связанном с Россией", — пишет агентство.

Как сообщает Рейтер, Raiffeisen в январе получил запрос от OFAC с просьбой "рассказать про платежный бизнес и связанные с ним процессы, которые поддерживает RBI, в свете последних событий, касающихся России и Украины".

RBI заявил Рейтеру, что в полной мере сотрудничает с OFAC и, как понимает холдинг, запрос не был спровоцирован какой-то определенной транзакцией или бизнесом. Также Raiffeisen добавил, что процессы, обеспечивающие соблюдение санкций, внедрены.

Австрийский банковский холдинг Raiffeisen International действует на территории ряда стран Центральной и Восточной Европы, штат сотрудников насчитывает свыше 44 тысяч человек. Райффайзенбанк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.