МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому ООО "Озон банк" разрешается присоединиться к ООО "Еком банк", документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ozon открыл фулфилмент-центр в Казахстане

"В соответствии с пунктом 5 указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520… разрешить реорганизацию общества с ограниченной ответственностью "Еком банк" в форме присоединения к нему общества с ограниченной ответственностью "Озон банк", — говорится в распоряжении.

Путин в октябре утвердил список из 45 кредитных организаций, по которым сделки с долями недружественных нерезидентов запрещено проводить без специального разрешения. "Озон банк" и "Еком банк" входят в этот перечень.

В марте прошлого года российский маркетплейс Ozon после попадания своего "Озон банка" под санкции минфина США (SDN) учредил новый банк — "Еком банк". В компании РИА Новости тогда уточнили, что лицензия нового банка — универсальная и имеет широкий функционал, позволяющий запускать больше сервисов, чем базовая лицензия "Озон банка".

Позднее, в сентябре, Ozon принял решение реорганизовать принадлежащие ему банки — "Озон банк" и созданный в марте "Еком банк" — в один.

"На данный момент мы получили разрешение, необходимое для реорганизации … Финальный этап реорганизации включает отправку соответствующих документов в Центробанк России и ФНС и, по нашей оценке, займет до нескольких месяцев. Процесс будет организован бесшовно и никак не повлияет на операции наших клиентов", — пояснили РИА Новости в Ozon.