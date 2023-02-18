ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ пока находится на начальной стадии обсуждения идеи дать возможность россиянам через "Госуслуги" подавать заявления о хищении средств мошенниками со счетов в банках, планирует работать по этому вопросу с МВД и Минцифры, сообщил РИА Новости зампредседателя ЦБ Герман Зубарев в кулуарах Уральского форума "Кибербезопасность в финансах". ЦБ предложил банкам блокировать переводы в пользу мошенников

Ранее Зубарев, выступая на этом мероприятии, заявил, что граждане России должны иметь возможность подать заявление о похищении их денег через "Госуслуги" или онлайн-сервисы банков для оперативности реагирования правоохранителей.

"Мы пока находимся на начальной стадии этого обсуждения, поэтому конкретных сроков никаких нет, будем работать и с МВД, и Минцифры, конечно", — ответил он на вопрос, обсуждал ли это предложение регулятор с профильными министерствами и когда такая возможность у населения появится.

Зубарев отметил, что воплощение в жизнь этой инициативы позволит точно оценить объемы хищений кибермошенниками средств со счетов клиентов банков. В настоящее время у таких преступлений, по его словам, "высокая латентность", поскольку не все граждане обращаются в правоохранительные органы, если они потеряли небольшую сумму, так как это занимает время.

По данным Банка России, в 2022 году кибермошенники похитили у клиентов российских банков 14,2 миллиарда рублей, что на 4,29% больше, чем в 2021 году.