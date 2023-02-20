МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Ассоциация банков России намерена обратиться в Роскомнадзор с просьбой не запрещать кредитным организациям оказывать свои услуги через мессенджер Telegram, сообщил РИА Новости вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. Российские банки готовы запустить международные переводы через СБП

"Ассоциация направит свою позицию по Telegram в Роскомнадзор и попросит не запрещать работать банкам через данный мессенджер, поскольку это удобный дополнительно действующий инструмент, и он является просто заменой для ряда клиентов банков, лишившихся своих приложений из-за санкций", — рассказал он.

Войлуков пояснил, что самим Telegram никакая платежная и персональная информация не обрабатывается, и уйти на сторону она не может. "Это просто интерфейс, который переводит во внешний браузер, через который и совершаются операции. И если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE, Edge", — добавил он.

Ранее в феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит дополнительных технологических рисков в предоставлении банками услуг через Telegram, но кредитные организации должны учитывать, что мошенники часто используют мессенджер как средство коммуникации, и предусмотреть защитные механизмы.

В январе ВТБ запустил работу онлайн-банка в Telegram. Банк планировал, что на начальном этапе будут доступны просмотр баланса по картам и счетам, переводы через СБП и оплата мобильной связи. В Альфа-банке рассказали, что работают с Telegram с 2020 года, и в конце 2022 года уже анонсировали проект банкинга в нем, а Промсвязьбанк (ПСБ) уже в 2021 году запустил в Telegram бизнес-ассистента для предпринимателей.

Впоследствии в пресс-службе Роскомнадзора сообщили РИА Новости, что Telegram находится в списке иностранных мессенджеров, и с 1 марта ряду организаций в России запрещено будет использовать его для передачи платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг. В декабре президент РФ подписал закон, ограничивающий с 1 марта использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров.