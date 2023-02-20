МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Зампред ЦБ Руслан Вестеровский с 28 февраля покидает Банк России, сообщает регулятор. ЦБ изучит пересмотр лимитов для бесплатных переводов в СБП

"Заместитель председателя Банка России Руслан Вестеровский принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 28 февраля 2023 года", — сказано в сообщении.

Вестеровский, в частности, курировал в ЦБ такие вопросы, как кадровая политика и обеспечение работы с персоналом, деятельность территориальных учреждений Банка России, совершенствование системы оплаты труда.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что Вестеровский отвечал за важнейшие внутренние реформы в Банке России: от создания прозрачной системы оплаты труда до внедрения ценностей и принципов корпоративной культуры.

"Руслан создал Университет Банка России, где проходят обучение и наши сотрудники, и участники рынка, сделал более эффективной и открытой систему закупок. Я очень признательна Руслану за его работу и желаю успеха на новом месте", — сказала Набиуллина.