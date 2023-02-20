МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает структурный профицит ликвидности банковского сектора по итогам текущего года в диапазоне 2,8-3,4 триллиона рублей, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике. Банк России ожидает минимальное значение годовой инфляции в России в апреле

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2023 года оценивается в диапазоне от 2,8 до 3,4 триллиона рублей…. Профицит ликвидности за 2023 год изменится незначительно", — пишет регулятор. При этом по итогам прошлого года показатель составил 2,8 триллиона рублей.

Так, ожидания ЦБ учитывают возобновление в 2023 году действия бюджетного правила и продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках его реализации. При этом часть бюджетных расходов может быть профинансирована за счет операций правительства РФ, считает регулятор. Эти операции, а также инвестирование средств ФНБ сформируют основной приток ликвидности в банки.

Одновременно увеличение объема наличных денег в обращении по итогам года прогнозируется в диапазоне 0,6–0,8 триллиона рублей.

Кроме того, прогноз учитывает анонсированные Банком России ориентировочные сроки двух этапов повышения нормативов обязательных резервов. По оценкам ЦБ, это приведет к увеличению резервов, подлежащих усреднению на корсчетах, по сравнению с январским уровнем на 1 и 0,9 триллиона рублей в апреле и июле соответственно.

В результате за текущий год остатки средств на корсчетах банков в Банке России возрастут на 1,4–1,6 триллиона рублей с учетом прогнозных темпов роста денежной массы в национальном определении.