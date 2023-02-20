ЦБ сохранил лимиты для банков на выдачу потребкредитов во втором квартале
Банк России сохранил уровни лимитов для банков на выдачу потребкредитов во втором квартале
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России принял решение сохранить на второй квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России сохранил на второй квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, установленные для первого квартала 2023 года", — сообщил ЦБ.
Регулятор пояснил, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).
Регулятор добавил, что, по данным за январь 2023 года, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам увеличилась на 0,5% (на 0,1% в декабре 2022 года).
https://1prime.ru/banks/20230220/839865996.html
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