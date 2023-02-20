МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Банк России принял решение сохранить на второй квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, говорится в сообщении регулятора. Банк России с мая ужесточит регулирование выдачи ипотеки

"Банк России сохранил на второй квартал 2023 года значения макропруденциальных лимитов по необеспеченным кредитам, установленные для первого квартала 2023 года", — сообщил ЦБ.

Регулятор пояснил, что мера направлена на ограничение роста закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственного удлинения срока кредитов (займов).

Регулятор добавил, что, по данным за январь 2023 года, задолженность по необеспеченным потребительским кредитам увеличилась на 0,5% (на 0,1% в декабре 2022 года).