МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российские банки в январе нарастили чистую прибыль в 1,5 раза по сравнению с показателем годом ранее — до 258 миллиардов рублей, говорится в материалах ЦБ. Банк России с мая ужесточит регулирование выдачи ипотеки

"Чистая прибыль сектора в январе составила 258 миллиардов рублей (доходность на капитал в годовом выражении – более 25%), что в полтора раза выше результатов января 2022 года (164 миллиарда рублей)", — пишет регулятор.

Отмечается, что прибыль сектора обеспечили доходы от основной деятельности – чистые процентные и комиссионные доходы выросли на 26% и 16% соответственно в сравнении с январем 2022 года.

Количество прибыльных банков в январе 2023 года выросло до 263 (81% от общего количества) с 222 в декабре 2022 года (68%), а их доля в активах сектора увеличилась соответственно с 82% до 98%.

В то же время балансовый капитал сектора в январе снизился к декабрю на 77 миллиардов рублей — до 12 триллионов рублей. На динамику главным образом повлияли уменьшение нераспределенной прибыли прошлых лет в связи с событиями после отчетной даты (расходы, относящиеся к 2022 году) и изменениями в учете субординированных займов — без них балансовый капитал вырос бы почти на 100 миллиардов рублей, указали в ЦБ.

СРЕДСТВА НАСЕЛЕНИЯ В БАНКАХ СНИЗИЛИСЬ, ЮРЛИЦ — ВЫРОСЛИ

Средства населения в российских банках в январе снизились к декабрю на 2,7%, юрлиц — выросли на 4%, говорится в материалах Банка России.

"Отток средств населения составил почти 1 триллион рублей (-2,7%) после рекордного притока в декабре 2022 года (+2,5 триллиона рублей, +7,6%)", — привел данные ЦБ.

Как пояснил регулятор, прирост в декабре и снижение объема средств в январе характерны для этих месяцев. В декабре традиционно выплачиваются премии и бонусы по итогам года, а также авансируются социальные платежи за январь, тогда как в январе люди обычно снимают часть средств со счетов и в целом много расходуют из-за длинных праздников.

"В январе произошел существенный рост средств юрлиц (+1,8 триллиона рублей, или +4%; в декабре 2022 года: +5,8%), что в значительной степени связано с поступлениями по линии финансирования бюджетных расходов, а также с ростом средств нефтегазовых компаний", — также сообщили в Банке России.

ВЛОЖЕНИЯ БАНКОВ В ДОЛГОВЫЕ БУМАГИ

Объем вложений банков в долговые ценные бумаги, по большей части в облигации федерального займа (ОФЗ), в январе вырос к декабрю 2022 года на 0,3 триллиона рублей — до 18,9 триллиона рублей, говорится в подготовленном Банком России обзоре о развитии банковского сектора.

"В январе объем вложений в долговые ценные бумаги вырос умеренно (+0,3 триллиона рублей, или +1,5%), главным образом за счет ОФЗ. В том числе банки активно участвовали в первичных аукционах ОФЗ и приобрели около двух третей выпущенных ценных бумаг", — говорится в обзоре.

Минфин России в январе значительно сократил эмиссионную активность по сравнению с концом 2022 года, было размещено ОФЗ всего на 0,2 триллиона рублей. Более 80% размещенных бумаг были с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД).

Около 64,5% (112 миллиардов рублей) на аукционах по размещению ОФЗ было выкуплено российскими банками, 30,5% (52,8 миллиарда рублей) было выкуплено в доверительное управление, НФО выкупили 4,1% (7,1 миллиарда рублей), физлица — 0,9% (1,6 миллиарда рублей).

РОЗНИЧНОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Корпоративное кредитование в России в январе снизилось на 0,2% после роста на 2,1% в декабре, рост розничного замедлился — до 0,5% против 1,3% в декабре, следует из материалов Банка России.

"Корпоративный кредитный портфель незначительно уменьшился (-140 миллиардов рублей, или —0,2%) после активного роста в декабре 2022 года (+2,1%)", — говорится в сообщении.

"Для кредитов юрлицам характерна сезонность, связанная с ростом оборотного кредитования в декабре в условиях исполнения госбюджета и замедления деловой активности в январе", — отметили в ЦБ.

При этом сократились только рублевые кредиты — снижение составило 172 миллиарда рублей (-0,3%). В то же время валютный портфель вырос на 32 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте (+0,3%). В значительной степени это произошло за счет выдачи кредитов в валютах дружественных стран, отметили в ЦБ.

Потребительское кредитование второй месяц подряд растет низкими темпами. В январе потребкредиты выросли, по предварительной оценке ЦБ, на 0,5% против 0,1% в декабре. Если учитывать корректировку на продажи и списания, то прирост немного выше — 0,7% в январе и 0,5% в декабре, однако это все еще ниже уровней, наблюдавшихся в прошлые годы, добавили в регуляторе. "Это свидетельствует как об осторожной кредитной политике банков (в том числе в связи с необходимостью соблюдать макропруденциальные лимиты), так и о сдержанном спросе со стороны потребителей", — заключили в Центробанке.