МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. После ограничений Центробанка РФ, направленных на борьбу с так называемыми околонулевыми ставками по субсидируемым застройщиком ипотечным программам, компании стали предлагать ипотеку со ставками от 3%, рассказали РИА Недвижимость представители рынка. Банк России с мая ужесточит регулирование выдачи ипотеки

"В конце 2022 года застройщики предлагали своим клиентам минимальную ставку в размере 0,01% и 0,1%, но в связи с ограничениями ЦБ, введенными в конце декабря, в этом году такие ставки больше не действуют. В начале 2023 года большинство банков поставили минимальную ставку в размере 3% на всю продуктовую линейку ипотечных кредитов", — сказала заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба, добавив, что это повлияло на ставки, которые застройщик может предложить своим клиентам.

Так, у GloraX в начале февраля запущены две программы со ставкой 3%, это субсидируемые застройщиком семейная ипотека, "Господдержка 2020" и "Ипотека для IT специалистов". В "А101" минимальная ставка по субсидируемым программам также составляет 3%. "При этом в структуре нашего ипотечного предложения остаются программы, в которых субсидия от девелопера не предусмотрена, однако ставка остается минимальной — от 1,01%", — отмечает руководитель управления ипотечного кредитования "А101" Рустам Азизов.

Минимальные ставки у компании "МИЦ" сегодня начинаются от 3,75%, у "Основы" они составляют 4,3% годовых в рамках программы для IT-специалистов, стандартная ипотека начинается от 5,1%. В компании "Главстрой-Регионы" с начала года и до 20 февраля можно было приобрести квартиры под 3% годовых, а теперь предлагаются ипотека с господдержкой под 6% и семейная ипотека под 4%.

Коммерческий директор ФСК Ольга Тумайкина не прогнозирует критичного падения спроса на рынке из-за отмены околонулевых ставок. При этом, по ее словам, в ФСК на данный момент в рамках семейной ипотеки представлена программа со ставкой от 0,01% на короткий срок, также есть программы от 1% в рамках льготной, семейной и IT-ипотеки и от 3% по базовой программе на весь срок.

У ЛСР в настоящее время минимальные предложения следующие: для IT-специалистов — от 4,35%, семейная — от 5%, стандартная с господдержкой — от 7,3%. "При этом каждая из них может быть просубсидирована нами дополнительно, однако стоимость квартиры вырастет. В долгосрочной перспективе такой кредит может оказаться даже выгоднее базового, потому что за счет меньшей ставки сократится переплата по ипотеке", — уточнили в пресс-службе ЛСР.

При этом в девелоперской компании "Мармакс", где ипотечные предложения начинаются по ставке от 4%, предвидят повышение минимального порога. "В будущем мы прогнозируем еще более жесткие ограничения – ставку по господдержке при субсидировании нельзя будет опустить ниже 6%", — сказала руководитель отдела продаж "Мармакса" Анна Терехова.

В то же время в Capital Group, основываясь на собственном опыте, отметили, что субсидированная ставка не пользовалась спросом у покупателей и сделок по ней практически не проводилось.