МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Денежные переводы физических лиц из России в ряд стран ближнего зарубежья в прошлом году выросли почти до 24 миллиардов долларов — это в 2,45 раза больше результатов за 2021 год, свидетельствует статистика местных центробанков, которую проанализировало РИА Новости. Такие данные публикуют регуляторы Казахстана, Армении, Киргизии, Грузии и Узбекистана. Российские банки готовы запустить международные переводы через СБП

Абсолютным лидером по сумме переводов по итогам прошлого года стал Узбекистан: в эту страну из России физлица перевели 14,5 миллиарда долларов — в 2,6 раза больше по сравнению с 2021 годом. А с точки зрения темпов роста лидерство досталось Казахстану: денежные переводы в эту страну из России выросли более чем в шесть раз — до 773 миллионов долларов.

Почти не отстала от Казахстана и Грузия: переводы туда из России по итогам прошлого года показали пятикратный рост, увеличившись до 2 миллиардов долларов. Почти так же активно росли и переводы в Армению: по сравнению с 2021 годом они увеличились в четыре раза, до 3,6 миллиарда долларов.

Переводы в Киргизию также показали положительную динамику, однако не такую заметную, как для остальных стран содружества: за год они подросли до 2,78 миллиарда долларов с 2,69 миллиарда.

Регулятор Азербайджана пока опубликовал статистику по итогам 9 месяцев, однако и там наблюдалась солидная динамика: переводы выросли в 5,5 раз, до 2,3 миллиарда долларов.

В свою очередь, переводы в обратном направлении, то есть из перечисленных выше стран в Россию, по итогам прошлого года без учета Азербайджана выросли в 1,27 раза: до 1,85 миллиарда долларов с 1,45 миллиарда.