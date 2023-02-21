МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Управляющий Банка Японии Харухико Курода заявил во вторник, что рост заработных плат, вероятно, ускорится, так как компании будут повышать оплату труда, чтобы компенсировать домохозяйствам стоимость жизни, а также пытаясь справиться с растущей нехваткой рабочей силы. Отрицательное сальдо торговли товарами Японии обновило максимум с 1979 года

Выступая в парламенте, Курода также сказал, что центральный банк продолжит тщательно изучать динамику валютного рынка и его влияние на экономику Японии, определяя курс своей денежно-кредитной политики.