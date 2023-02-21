МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc за прошлый год нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на 17,6% — до 14,822 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности банка. Чистая прибыль BHP снизилась на 32 процента

Чистый процентный доход составил 32,61 миллиарда долларов, поднявшись на 23,1%. Разводненная прибыль на акцию выросла до 0,74 доллара с 0,62 доллара в 2021 году. Выручка банковской группы за год выросла на 4,4% — до 51,727 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала банк нарастил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 2,6 раза — до 4,62 миллиарда долларов. Чистый процентный доход вырос в 1,4 раза, до 9,578 миллиарда. Разводненная прибыль на акцию составила 0,23 доллара после 0,09 доллара годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 24,1% — до 14,875 миллиарда долларов.

Группа HSBC Holdings plc была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation).