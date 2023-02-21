МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. МТС-банк при помощи Центр мониторинга и реагирования на кибератаки экосистемы МТС — "МТС SOC" — за прошлый год отразил около 14 тысяч хакерских атак на МТС-банк, сообщила пресс-служба кредитной организации. Россиян предупредили о мошенниках с "хитрыми" номерами

"Центр мониторинга и реагирования на кибератаки МТС SOC выявил и помог предотвратить около 14 000 кибератак на МТС Банк в течение 2022 года", — сказано в релизе.

В пресс-службе добавили, что система отразила сетевые атаки, атаки на веб-ресурсы и почтовые серверы МТС-банка.

Там отметили, что экосистему МТС используют почти 12 миллионов клиентов, из них три миллиона относятся к банку. Для их защиты от цифровых угроз применяется комплекс технологий, которые обеспечивают непрерывный мониторинг и защиту веб-приложений экосистемы от кибератак.