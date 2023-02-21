МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 22 по 28 февраля абсорбирует ликвидность банковского сектора на 258 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ. Глава Банка Японии ожидает ускорения роста заработных плат в стране

Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России.

До этого, с 15 по 21 февраля, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 313 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 504 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 13 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 4,484 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 21 февраля) в объеме 3,73 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.