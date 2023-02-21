Участникам СВО могут отменить комиссию при снятии наличных и переводах
ЦБ призвал снизить или отменить для участников СВО комиссию за снятие наличных и переводы
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации достигла договоренности с Банком России о снижении или полной отмене комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей, заявил замруководителя группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.
"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка", — приводят в пресс-службе "Единой России" слова Журавлева.
Отмечается, что с 1 марта финансово-кредитным учреждениям рекомендовано установить минимальный размер комиссии или отменить ее по "наиболее востребованным банковским операциям".
"Речь идет о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей. Об этом говорится в информационном письме, направленном в адрес банков", — добавили в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20230221/839869657.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.