МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Парламентская координационная группа по вопросам спецоперации достигла договоренности с Банком России о снижении или полной отмене комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств участниками спецоперации членам их семей, заявил замруководителя группы, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Банк России с мая ужесточит регулирование выдачи ипотеки

"Наши военнослужащие получают выплаты на счета, которые открыты в различных банках и в разных регионах нашей страны. И сегодня мы достигли договоренности с Центробанком о снижении либо полном отсутствии комиссии при снятии наличных и переводе денежных средств своим родным и близким. Уверен, что все кредитные организации последуют рекомендациям Центробанка", — приводят в пресс-службе "Единой России" слова Журавлева.

Отмечается, что с 1 марта финансово-кредитным учреждениям рекомендовано установить минимальный размер комиссии или отменить ее по "наиболее востребованным банковским операциям".

"Речь идет о снятии наличных, переводе денег со счетов, открытых военнослужащим и членам их семей. Об этом говорится в информационном письме, направленном в адрес банков", — добавили в сообщении.