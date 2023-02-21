МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию отметил устойчивость работы российских банков в условиях санкционного давления. В России продолжат программу бесплатной газификации

Банковский сектор России в прошлом 2022 году показал прибыль в размере 203 миллиардов рублей, подчеркнул президент. Это говорит об устойчивости финансового сектора России, добавил президент.

"По итогам прошлого года банковский сектор в целом сработал с прибылью, да, она не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная. Прибыль — 203 миллиарда рублей", — добавил он.

Президент отметил рост объема корпоративного кредитования российских банков. "Много было опасений на этот счет, но рост зафиксирован", — прокомментировал президент и напомнил, что удалось нарастить и портфель ипотечного кредитования в стране.