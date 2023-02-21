МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские банки завершили прошлый год с "приличной прибылью", что говорит об устойчивости финансового сектора, заявил глава государства Владимир Путин. Путин призвал обеспечить рост реальных зарплат

В прошлом месяце ЦБ сообщал, что кредитные организации в РФ вышли на прибыль в размере 203 миллиарда рублей по итогам 2022 года и компенсировали убытки за первое полугодие.

"Да, она (прибыль — ред.) не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная", — отметил Путин в ходе оглашения послания парламенту.

Кроме того, несмотря на все опасения, увеличились объемы корпоративного кредитования, а также ипотечные портфели российских банков, отметил президент.