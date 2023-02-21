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2023
https://1prime.ru/banks/20230221/839875396.html
Путин отметил "приличную" прибыль банков за прошлй год
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Российские банки завершили прошлый год с "приличной прибылью", что говорит об устойчивости финансового сектора, заявил глава государства Владимир Путин. В прошлом месяце ЦБ... ПРАЙМ, 21.02.2023
банки, финансы, новости, россия, владимир путин, банки, прибыль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российские банки завершили прошлый год с "приличной прибылью", что говорит об устойчивости финансового сектора, заявил глава государства Владимир Путин.
В прошлом месяце ЦБ сообщал, что кредитные организации в РФ вышли на прибыль в размере 203 миллиарда рублей по итогам 2022 года и компенсировали убытки за первое полугодие.
"Да, она (прибыль — ред.) не такая большая, как в предыдущие годы, но приличная", — отметил Путин в ходе оглашения послания парламенту.
Кроме того, несмотря на все опасения, увеличились объемы корпоративного кредитования, а также ипотечные портфели российских банков, отметил президент.