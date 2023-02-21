МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ВТБ отменит указанные ЦБ РФ банковские комиссии для мобилизованных и участников спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Банкам рекомендовали отменить комиссии за переводы со счета участника СВО

Банк России ранее во вторник рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных.

"ВТБ будет следовать рекомендациям ЦБ РФ и отменит указанные комиссии мобилизованным или участникам СВО и членам их семей", — заявили в банке.