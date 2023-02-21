ВТБ отменит часть комиссий для участников спецоперации
ВТБ отменит указанные Центробанком банковские комиссии для участников спецоперации
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. ВТБ отменит указанные ЦБ РФ банковские комиссии для мобилизованных и участников спецоперации, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Банк России ранее во вторник рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных.
"ВТБ будет следовать рекомендациям ЦБ РФ и отменит указанные комиссии мобилизованным или участникам СВО и членам их семей", — заявили в банке.
https://1prime.ru/banks/20230221/839875804.html
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