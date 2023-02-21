МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал разобраться с комиссией при переводах денег участникам спецоперации и отменить ее, если она есть. Банкам рекомендовали отменить комиссии за переводы со счета участника СВО

Банк России ранее во вторник рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных.

"У нас комиссий практически уже нет за переводы… А для участников СВО, я узнаю. Если они есть, думаю, точно отменим", — прокомментировал Греф.