Глава Сбера Греф: банк отменит комиссии участникам СВО, если они есть
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф пообещал разобраться с комиссией при переводах денег участникам спецоперации и отменить ее, если она есть.
Банк России ранее во вторник рекомендовал банкам снизить или отменить комиссии за переводы со счета мобилизованного или участника специальной военной операции членам семьи и комиссии за снятие наличных.
"У нас комиссий практически уже нет за переводы… А для участников СВО, я узнаю. Если они есть, думаю, точно отменим", — прокомментировал Греф.
https://1prime.ru/banks/20230221/839878190.html
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