МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банку Японии пока следует сохранять свою крайне мягкую денежно-кредитную политику, чтобы понять, будет ли наблюдающийся в последнее время рост инфляции сопровождаться более сильным ростом заработных плат. Об этом в среду заявил член правления Банка Японии Наоки Тамура. Глава Банка Японии ожидает ускорения роста заработных плат в стране

Однако в своей речи он также сказал, что на каком-то этапе центральный банк должен будет пересмотреть свой курс и оправданность целевого уровня инфляции 2%, взвесив все выгоды и издержки ультрамягкой денежно-кредитной политики.