МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Банку Японии пока следует сохранять свою крайне мягкую денежно-кредитную политику, чтобы понять, будет ли наблюдающийся в последнее время рост инфляции сопровождаться более сильным ростом заработных плат. Об этом в среду заявил член правления Банка Японии Наоки Тамура.
Однако в своей речи он также сказал, что на каком-то этапе центральный банк должен будет пересмотреть свой курс и оправданность целевого уровня инфляции 2%, взвесив все выгоды и издержки ультрамягкой денежно-кредитной политики.
https://1prime.ru/banks/20230222/839882362.html
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