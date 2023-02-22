МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Deutsche Bank сообщил в среду, что повысил прогноз пика ставки ЕЦБ в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до 3,75% с 3,25%.
Теперь экономисты Deutsche ожидают, что центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов на заседаниях в марте и в мае, а затем последует финальное повышение в июне, которое составит 25 базисных пунктов.
Ранее они прогнозировали повышение на 50 базисных пунктов в марте и финальное повышение на 25 базисных пунктов в мае.
Основанием для повышения прогноза стала большая устойчивость экономики и рынка труда, а также сигналы центрального банка о склонности к жесткой политике, сообщили в Deutsche.
https://1prime.ru/banks/20230222/839884027.html
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