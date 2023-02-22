МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Deutsche Bank сообщил в среду, что повысил прогноз пика ставки ЕЦБ в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики до 3,75% с 3,25%. ЕЦБ зафиксировал усиление инфляционных ожиданий потребителей в еврозоне

Теперь экономисты Deutsche ожидают, что центральный банк повысит ставку на 50 базисных пунктов на заседаниях в марте и в мае, а затем последует финальное повышение в июне, которое составит 25 базисных пунктов.

Ранее они прогнозировали повышение на 50 базисных пунктов в марте и финальное повышение на 25 базисных пунктов в мае.

Основанием для повышения прогноза стала большая устойчивость экономики и рынка труда, а также сигналы центрального банка о склонности к жесткой политике, сообщили в Deutsche.