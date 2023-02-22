МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Прибыль украинских банков выросла в январе в 2,1 раза по сравнению январем 2022 года и составила 14,7 миллиарда гривен (400 миллионов долларов), сообщает в среду Нацбанк Украины. МВФ: Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании

"Прибыль банков за январь 2023 год: 14,7 миллиарда гривен (400 миллионов долларов) чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе 2023 года, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году – 7,1 миллиарда гривен (193 миллиона долларов)", — говорится в сообщении Нацбанка Украины.

По данным регулятора, доходы банков за январь выросли на 55% по сравнению с результатом января 2022 года и составили 38,7 миллиарда гривен (1 миллиард долларов), расходы – на 35% до 24 миллиардов гривен (653 миллиона долларов).

В ноябре 2022 года Нацбанк Украины сообщал, что совокупная чистая прибыль банков Украины уменьшилась по итогам первых трёх кварталов в семеро в годовом выражении и составила 7,4 миллиарда гривен (около 201 миллионов долларов).