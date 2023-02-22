МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ рассмотрит вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски "нестандартных" практик, говорится в отчете Банка России по итогам доклада для общественных консультаций по ипотеке. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 7,25 миллиарда рублей

"Мы планируем рассмотреть вопрос введения стандартизированной схемы ипотечного кредитования, которой не будут присущи риски, свойственные "нестандартным" практикам", — сказано в отчете.

В первую очередь это касается ипотечных кредитов по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01%).

МЕРЫ ДЛЯ БАНКОВ

Банк России планирует повысить, вплоть до 50%, уровень резервирования для банков по ипотечным кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночной, говорится в релизе, опубликованном на сайте регулятора.

"В качестве первоочередного механизма планируется повысить уровень резервирования — вплоть до 50% по кредитам, полная стоимость которых существенно ниже рыночного значения", — сообщил ЦБ по итогам общественного обсуждения программ ипотеки "от застройщиков".

Ранее в феврале Банк России также принял решение повысить с мая надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски заемщиков и банков.

Теперь регулятор предлагает повысить уровень резервирования на 30 или 50 процентных пунктов по кредитам, полная стоимость (ПСК) которых значительно ниже рыночного уровня. "В качестве индикатора рыночного уровня мы принимаем: для ипотечных кредитов без господдержки — значение доходности облигаций федерального займа со сроком погашения 10 лет (рыночная процентная ставка (РПС)), которое на 01.02.2023 составляло примерно 10,4%", — отметили в ЦБ.

Вместе с этим, для ипотеки с господдержкой за рыночный уровень предлагается принять РПС, уменьшенную на размер возмещения по соответствующим программам, а для ипотечных кредитов с плавающими ставками — ключевую ставку ЦБ, которая действовала на дату их выдачи, добавили в регуляторе.

При этом Банк России не стал использовать среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК) как один из индикаторов, так как это значение может быть занижено из-­за кредитов, которые выдаются в рамках "льготной ипотеки от застройщика" (без комбинирования с программами господдержки). "В перспективе мы рассматриваем возможность исключить такие кредиты из расчета среднерыночной ПСК. Сейчас же для ограничения рисков "льготной ипотеки от застройщика" мы ориентируемся на более объективные индикаторы", — пояснили в ЦБ.

Отмечается также, что общий размер дополнительного резерва будет зависеть от отклонения ПСК от величины соответствующего индикатора — то есть от того, насколько занижена ставка относительно рыночного уровня. Таким образом, если ПСК ниже величины индикатора более чем на половину РПС, то резерв будет начисляться в размере 50%. А если ПСК ниже величины индикатора более чем на одну пятую РПС, но не более чем на половину РПС, то в размере 30%, заключили в ЦБ.

ВОЗМОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Банк России, при дальнейшем распространении "льготной ипотеки от застройщика" в стране, готов инициировать изменение законодательства, чтобы исключить недобросовестную практику, говорится в докладе регулятора.

"В случае дальнейшего распространения программ "льготной ипотеки от застройщика" мы готовы инициировать изменение законодательства, чтобы исключить недобросовестные практики, приводящие к необоснованному завышению стоимости жилья", — сообщили в регуляторе по итогам общественного обсуждения ипотечных программ "от застройщика".

В октябре Банк России опубликовал доклад для общественных консультаций, в котором обозначил основные риски ипотечных кредитов по экстремально низким ставкам (вплоть до 0,01%). Как пояснял тогда регулятор, такие низкие ставки достигаются за счет того, что в цену квартиры закладывается наценка в размере субсидии, которую застройщик выплачивает банку для компенсации недополученных процентных доходов.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина также заявляла, что ипотека по околонулевой ставке от застройщиков — это маркетинговая акция, которая вводит заемщиков в заблуждение, и пообещала принять меры. Она поясняла, что застройщики, предлагая такие условия, завышают стоимость жилья на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.