МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Ставка рефинансирования в Белоруссии с 1 марта снижается с 11,5% до 11% годовых, сообщила пресс-служба Национального банка (центробанка) Белоруссии. Белоруссия и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ

"С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5 до 11 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12,5 до 12 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10,5 до 10 процентов годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ, опубликованном в четверг.

Соответствующие решения приняты правлением белорусского центробанка 23 февраля по итогам заседания, посвящённого кредитно-денежной политике.

Это решение пресс-служба регулятора поясняет тем, что инфляционные процессы в Белоруссии продолжают замедляться. Так, по итогам января годовая инфляция снизилась до 12% с 12,8%, которые были по итогам прошлого года, а трендовая инфляция – до 9,2% с 10,2% соответственно.

"В январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции", — также говорится в сообщении.

Центробанк Белоруссии также анонсировал, что и следующие решения о величине ставки рефинансирования будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.