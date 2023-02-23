Центробанк Белоруссии снизил ставку рефинансирования с 1 марта до 11 процентов годовых
МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Ставка рефинансирования в Белоруссии с 1 марта снижается с 11,5% до 11% годовых, сообщила пресс-служба Национального банка (центробанка) Белоруссии.
"С 1 марта 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11,5 до 11 процентов годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12,5 до 12 процентов годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10,5 до 10 процентов годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ, опубликованном в четверг.
Соответствующие решения приняты правлением белорусского центробанка 23 февраля по итогам заседания, посвящённого кредитно-денежной политике.
Это решение пресс-служба регулятора поясняет тем, что инфляционные процессы в Белоруссии продолжают замедляться. Так, по итогам января годовая инфляция снизилась до 12% с 12,8%, которые были по итогам прошлого года, а трендовая инфляция – до 9,2% с 10,2% соответственно.
"В январе 2023 года сохранился приток рублевых средств населения в банки. Вместе с тем сберегательный процесс остается сдержанным. Одновременно отмечается ускоренный рост ликвидной составляющей денежной массы, что может отразиться на динамике замедления инфляции", — также говорится в сообщении.
Центробанк Белоруссии также анонсировал, что и следующие решения о величине ставки рефинансирования будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.
https://1prime.ru/banks/20230223/839892745.html