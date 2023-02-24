МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Некоторые финансовые операции привлекают особое внимание банков и могут повлечь блокировку, рассказала в беседе с RT операционный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Ксения Артемьева. Держитесь от них подальше: какие валюты грозят проблемами владельцам

По ее словам, все кредитные организации внимательно следят за поведением клиентов, так как это нужно для предотвращения мошеннических действий и для исполнения налогового законодательства.

Эксперт пояснила, что в список подозрительных действий входят в том числе более 30 операций в день, проведенных клиентами, операции по зачислению безналичных средств между физлицами в объёме более 100 тысяч рублей в день или миллиона рублей в месяц, менее минуты между зачислением средств и их списанием. Также подозрительным является отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность — то есть оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров.

При этом попасть под блокировку или разбирательство с банком клиент рискует чаще всего в случаях, когда собирает "бинго" из этих признаков, уточнила она.

"Поэтому за то, что вы не платите с вашей карты за свет и газ, карательные санкции применять не будут. Также, согласно ФЗ №115, банки обязаны проверять все сделки, сумма которых превышает 600 тысяч рублей или такую же сумму в другой валюте", — предупредила она.

Если по счету есть поступления или списания на крупные суммы, банк может затормозить транзакцию на два дня для разбирательств и запросить документы, подтверждающие экономическую целесообразность такой операции.

"Например, это может быть договор купли-продажи. Поэтому, если вы ожидаете или собираетесь перевести сами крупную сумму, напишите об этом в поддержку, предупредите их заранее, укажите причину и заранее позаботьтесь о подтверждающих документах, если у банка все-таки возникнут вопросы", — посоветовала Артемьева.

Также служба финансовой безопасности обращает внимание и на такие критерии, как вывод нескольких крупных сумм подряд на разные счета, перевод денег адресатам, ранее уже скомпрометировавшие себя сомнительными операциями перед банком, запутанные, бессмысленные операции вроде быстрых зачислений и списаний.

"Во всех этих случаях банк может наложить блокировку на транзакцию для разбирательств. А в случае если обосновать экономическую целесообразность не получится, может и вовсе расторгнуть договор на обслуживание и попросить вывести все средства со счета. Не отказывайтесь предоставлять банку подтверждающие документы, по возможности предупреждайте о грядущих операциях, которые могут показаться сомнительными. И используйте вашу карту по назначению: оплачивайте товары и услуги, подписки на цифровые сервисы, снимайте наличные", — подчеркнула эксперт.