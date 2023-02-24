АЛМА-АТА, 24 фев — ПРАЙМ. Национальный банк (центробанк) Казахстана в пятницу принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75%, сообщила пресс-служба регулятора. Казахстан утвердил перечень профессий для упрощенного оформления ВНЖ

ЦБ Казахстана 24 февраля 2022 года принял внеочередное решение о повышении этой ставки сразу на 3,25 процентного пункта — до 13,5%. В апреле того же года ставка была повышена до 14%, в июле — до 14,5%, в октябре — до 16%, а в декабре — до 16,75%. Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%, а по итогам января 2023 года ускорилась до 20,7%.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,75% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт", — говорится в сообщении Нацбанка.

В пресс-релизе поясняется, что принятое решение основывалось на обновленных прогнозах Национального банка, анализе данных, а также оценке баланса рисков инфляции. Казахстан приступил к отправке нефти в Германию по "Дружбе"

"Сохраняются внешние проинфляционные факторы на фоне неопределенности геополитической обстановки и ее последствий, а также высоких мировых цен на продовольствие", — отметил регулятор.

Кроме того, по его оценкам, внутренние риски инфляции связаны с устойчивым внутренним спросом, перестройкой логистических и производственных цепочек, стимулирующей фискальной политикой, а также все еще высокими инфляционными ожиданиями. "Совокупный баланс факторов обосновывает необходимость поддержания базовой ставки на текущем уровне в течение первого полугодия 2023 года для снижения инфляции в среднесрочной перспективе", — подчеркнул Нацбанк.