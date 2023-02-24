Все сервисы попавшего под санкции Британии "Уралсиба" продолжают работать в штатном режиме
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Все сервисы банка "Уралсиб", попавшего в пятницу под санкции Британии, работают в прежнем режиме без каких-либо ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Ранее в пятницу Британия расширила санкционные списки против России, включив туда ряд кредитных организаций, в том числе "Уралсиб".
"Все сервисы банка будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений. Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно", — заявили в "Уралсибе".
Отмечается, что карты банка работают как раньше — снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн можно без проблем. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не меняются, добавили в кредитной организации.
https://1prime.ru/banks/20230224/839898613.html
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