МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Все сервисы банка "Уралсиб", попавшего в пятницу под санкции Британии, работают в прежнем режиме без каких-либо ограничений, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания расширила санкции против России

Ранее в пятницу Британия расширила санкционные списки против России, включив туда ряд кредитных организаций, в том числе "Уралсиб".

"Все сервисы банка будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений. Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно", — заявили в "Уралсибе".

Отмечается, что карты банка работают как раньше — снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн можно без проблем. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не меняются, добавили в кредитной организации.