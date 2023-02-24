МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк "Зенит" в ответ на санкции Великобритании заявил, что не имеет активов в этой стране и продолжает работу в прежнем режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Великобритания расширила санкции против России

"Банк "Зенит" не проводит операции в фунтах стерлингов и не имеет активов в Великобритании. Банк работает в обычном режиме, обеспечивает бесперебойность процессов и качественное обслуживание клиентов", — заявили в банке.

МТС Банк также сообщил, что у него нет активов в этой стране, а все расчеты в фунтах стерлингов были прекращены заблаговременно. Работа кредитной организации продолжается в штатном режиме.

В "Уралсибе" ранее отмечали, что все сервисы банка, офисы и банкоматы будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений.

Великобритания расширила санкции против четырех российских банков, в частности "Уралсиб", "Зенит", МТС Банка и банка "Санкт-Петербург", следует из заявления на сайте британского правительства.