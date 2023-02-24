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На Украине прошли обыски у членов правления принадлежащего россиянину банка
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Госбюро расследований Украины провело обыски у членов правления и набсовета банка, принадлежащего российскому бизнесмену Евгению Гинеру, сообщается в телеграм-канале ведомства... ПРАЙМ, 24.02.2023
банки, финансы, новости, украина, банк, санкции, обыски
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Госбюро расследований Украины провело обыски у членов правления и набсовета банка, принадлежащего российскому бизнесмену Евгению Гинеру, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Как уточняется, обыски также прошли в офисе кредитной организации. Сотрудники бюро выясняли правомерность получения и расходования банком финансовых преференций на сумму около 43,3 миллиона долларов.
Гинер является бенефициаром и владельцем данного кредитного банка, президентом футбольного клуба "ЦСКА". Кроме того, согласно данным из открытых источников, ему также принадлежит украинский PINbank.
В госбюро напомнили, что в отношении российского бизнесмена действуют санкции, введенные Киевом в октябре прошлого года.