МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Госбюро расследований Украины провело обыски у членов правления и набсовета банка, принадлежащего российскому бизнесмену Евгению Гинеру, сообщается в телеграм-канале ведомства. В США озвучили страшную для Украины правду, которую боялись говорить прямо

Как уточняется, обыски также прошли в офисе кредитной организации. Сотрудники бюро выясняли правомерность получения и расходования банком финансовых преференций на сумму около 43,3 миллиона долларов.

Гинер является бенефициаром и владельцем данного кредитного банка, президентом футбольного клуба "ЦСКА". Кроме того, согласно данным из открытых источников, ему также принадлежит украинский PINbank.

В госбюро напомнили, что в отношении российского бизнесмена действуют санкции, введенные Киевом в октябре прошлого года.