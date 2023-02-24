МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вашингтон разрешил проводить операции с некоторыми российскими банками, попавшими под действие санкций, следует из генеральной лицензии Министерства финансов США. США расширили санкции против России

"Все транзакции, запрещенные Исполнительным указом 14 024… разрешены до 25 мая 2023 года", — говорится в документе.

Согласно материалам, речь идет о девяти кредитных организациях:

"Санкт-Петербург",

"Зенит",

"Приморье",

"Уралсиб",

"Ланта-Банк",

"СДМ-Банк",

"Металлургический инвестиционный банк",

"Уральский банк реконструкции и развития",

"Московский кредитный банк".

Кроме того, до 16 мая разрешаются финансовые операции в сфере энергетики с рядом подсанкционных банков РФ, среди которых Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, "Открытие", Внешэкономбанк.

Вместе с тем в пятницу Соединенные Штаты объявили о расширении антироссийских санкций. Под ограничения попали несколько банков и десятки финансовых организаций.