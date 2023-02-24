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2023
https://1prime.ru/banks/20230224/839901524.html
Минфин США временно разрешил операции с российскими банками
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Вашингтон разрешил проводить операции с некоторыми российскими банками, попавшими под действие санкций, следует из генеральной лицензии Министерства финансов США. "Все транзакции,... ПРАЙМ, 24.02.2023
банки, финансы, экономика, мировая экономика, новости, россия, сша, банки, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Вашингтон разрешил проводить операции с некоторыми российскими банками, попавшими под действие санкций, следует из генеральной лицензии Министерства финансов США.
"Все транзакции, запрещенные Исполнительным указом 14 024… разрешены до 25 мая 2023 года", — говорится в документе.
Согласно материалам, речь идет о девяти кредитных организациях:
- "Санкт-Петербург",
- "Зенит",
- "Приморье",
- "Уралсиб",
- "Ланта-Банк",
- "СДМ-Банк",
- "Металлургический инвестиционный банк",
- "Уральский банк реконструкции и развития",
- "Московский кредитный банк".
Кроме того, до 16 мая разрешаются финансовые операции в сфере энергетики с рядом подсанкционных банков РФ, среди которых Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, "Открытие", Внешэкономбанк.
Вместе с тем в пятницу Соединенные Штаты объявили о расширении антироссийских санкций. Под ограничения попали несколько банков и десятки финансовых организаций.