МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Банк "Уралсиб" после попадания под санкции США работает штатно, однако клиентам за рубежом стоит подстраховаться и снять наличные, а также временно не совершать переводы в валютах недружественных стран из-за возможной приостановки таких операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. США признали устойчивость России к санкциям

Ранее в пятницу США ввели новые санкции против России, под ограничения попал, в том числе, банк "Уралсиб".

"Все сервисы банка для клиентов, находящихся на территории РФ, будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений. Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно", — пишут в банке.

Отмечается, что карты банка работают как и раньше — снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн на территории РФ можно без ограничений.

"Возможно возникновение проблем с картами UPI у клиентов, находящихся за границей РФ. Мы рекомендуем клиентам, находящимся за рубежом подстраховаться и снять денежные средства. Возможна приостановка проведения валютных переводов, в связи с чем мы рекомендуем клиентам пока не осуществлять переводы в банк в валютах недружественных стран. Пока мы не готовы комментировать с какого момента это может произойти", — добавили в кредитной организации.