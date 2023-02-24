ДОХА, 24 фев — ПРАЙМ. Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) изучает варианты относительно статуса недавно открытого в Абу-Даби отделения российского банка МТС, говорится в заявлении финансового регулятора, переданном эмиратским агентством новостей WAM в пятницу. "МТС банк" получил лицензию в ОАЭ

"ЦБ в настоящее время изучает имеющиеся варианты относительно статуса нового банка и примет соответствующее решение по этому поводу в свое время с учетом обязательств, взятых на себя филиалом в предыдущий период", — говорится в заявлении.

Центробанк ОАЭ отметил, что лицензия отделению банка МТС, которое было открыто в столице ОАЭ Абу-Даби, была выдано в соответствии с законом ОАЭ о действии иностранных банков после проверки операций банка на предмет отмывания денег и финансирования терроризма.

"Филиал банка в ОАЭ помогал в осуществлении торговых операций между двумя странами и помогал в обеспечении финансовых нужд российской диаспоры в ОАЭ ", — говорится в сообщении Центробанка.