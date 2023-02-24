ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 фев — ПРАЙМ. Введенные в пятницу санкции США против Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) не окажут влияния на его деятельность, у финорганизации нет активов и обязательств в Америке, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы банка Всеволод Орешкин. США ввели санкции против компаний и физлиц из ЕС

"Санкции США не окажут никакого влияния на деятельность банка. У Уральского банка реконструкции и развития нет активов и обязательств в США, банк не проводит финансовые операции на территории этой страны", – сказал собеседник агентства.

Как уточнил Орешкин, банк работает в обычном режиме, для клиентов никаких изменений не произойдет. "Платежи, переводы и валютные операции доступны как в отделениях банка, так и круглосуточно онлайн: в интернет-банке и мобильном приложении. Все операции по картам проходят как обычно, клиенты могут совершать покупки, переводы и пополнять счет карты, снимать и вносить наличные", – добавили в пресс-службе.

Ровно год назад УБРиР уже попал под санкции Канады, тогда в банке также заявляли, что это никак не коснется его клиентов.

В пятницу министерство финансов США ввело санкции против более чем десятка российских финансовых организаций, в том числе Уральского банка реконструкции и развития, банков "Уралсиб", "Зенит", Московского кредитного банка, МТС банка и других, говорилось в заявлении на сайте ведомства.

Как отмечалось в опубликованной генеральной лицензии американского минфина, до 25 мая 2023 года операции с рядом подсанкционных российских банков будут разрешены для завершения текущих сделок.