ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — ПРАЙМ. Банк "Приморье", в отношении которого введены санкции, предупредил о возможных блокировках операций по картам Union Pay за границей. Минфин США временно разрешил операции с российскими банками

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении некоторых российских банков. С рядом этих учреждений, в том числе банком "Приморье", США разрешили операции до 25 мая 2023 года.

"Банк "Приморье" включен в перечень банков, входящих в американский санкционный список SDN. В отношении банка ограничения начнут действовать с 25 мая 2023 года… В связи с включением банка "Приморье" в американский санкционный список операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы. Если вы находитесь за рубежом или собираетесь за границу, рекомендуем вам снять наличные в ближайшее время", — сообщает банк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на территории РФ карты будут работать. Российские банки ответили на новые британские санкции

Также банк сообщает, что продолжает работать в штатном режиме, оказывать банковские услуги физическим и юридическим лицам.

"Все подразделения, офисы, банкоматы, приложения и карты на территории России продолжают работать без изменений. Одновременно мы изучаем детали введённых санкций, и их возможное влияние на валютные операции", — говорится в сообщении.