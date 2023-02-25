ВЛАДИВОСТОК, 25 фев — ПРАЙМ. Банк "Приморье", попавший в санкционный список США, сообщил, что "максимально" уменьшил ограничения на снятие наличных с карт Union Paу, операции по которым за рубежом могут заблокировать. США расширили санкции против России

Накануне Минфин США ввел санкции в отношении некоторых российских банков. С рядом этих учреждений, в том числе банком "Приморье", США разрешили операции до 25 мая 2023 года. Банк "Приморье" ранее в субботу предупредил, что операции по картам Union Pay за границей могут быть заблокированы. Клиентам, находящимся за рубежом или собирающимся за границу, рекомендовали снять наличные в ближайшее время.

"Максимально снимаем ограничения по снятию наличных с карт Union Paу. Для нас важно, чтоб наши клиенты, находящиеся за границей, в кратчайшее время смогли снять денежные средства с карт UP. С этой минуты банк "Приморье" обнуляет комиссию за снятие наличных в банкоматах за рубежом, устанавливает максимально возможные лимиты, согласно правилам платёжной системы", — сообщает банк в своем Telegram-канале.

Отмечается, что суточный лимит по снятию наличных — до 50 тысяч юаней в сутки, либо в эквиваленте в другой валюте, ежемесячный лимит снятия — до 5 миллионов рублей в месяц.